Google научила умный дом поддерживать естественный диалог

23 апреля 2026
Google научила умный дом поддерживать естественный диалогНе нужно повторять «Окей, Google»
Google добавила в своего голосового помощника Gemini для умного дома функцию «Продолжение разговора». Если раньше после каждого запроса приходилось заново произносить «Окей, Google», то теперь этого не требуется.
Как это работает? Допустим, вы задаёте первый вопрос: «Какая погода в Москве?». Помощник отвечает, микрофон остаётся включённым ещё несколько секунд. Можно за это время уточнить: «А завтра?». И ответ будет дан соответствующий.
Кроме того, Gemini стал лучше понимать, обращаются ли к нему, или просто кто-то разговаривает в комнате.
Функция пока в бете, но полноценный релиз будет в ближайшее время. Проверить, если ли она у вас можно в приложение Google Home.
