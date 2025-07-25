Google починит ПО умного дома только к осени

Google уже признала наличие проблем с доступом к устройствам через приложение Google Home. В официальном сообщении она поблагодарила пользователей за терпение и пообещала как можно скорее выпустить обновление с исправлениями. Главный директор по продуктам Google Home и Nest Аниш Каттукаран извинился за сбои и подтвердил, что подробности и улучшения компания планирует представить уже этой осенью.

Пользователям остается только ждать обновлений и надеяться на скорое решение проблем.