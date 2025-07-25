Google починит ПО умного дома только к осени

Опубликовано 25 июля 2025, 12:001 мин.
Google починит ПО умного дома только к осениЛюди жалуются
Многие пользователи Google Home столкнулись с проблемами в работе своих умных устройств. Пользователи жалуются на отключения, задержки в откликах и игнорирование команд. Например, один из пользователей сообщил, что 90% его умных лампочек перестали работать, а также перестали подключаться камеры и дверной звонок.
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Google уже признала наличие проблем с доступом к устройствам через приложение Google Home. В официальном сообщении она поблагодарила пользователей за терпение и пообещала как можно скорее выпустить обновление с исправлениями. Главный директор по продуктам Google Home и Nest Аниш Каттукаран извинился за сбои и подтвердил, что подробности и улучшения компания планирует представить уже этой осенью.
Пользователям остается только ждать обновлений и надеяться на скорое решение проблем.