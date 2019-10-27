Google признала поломку устройств после обновления

В спектр таких устройств входят и колонки, и «умные» дисплеи. Они довольно часто получают обновления прошивки в фоновом режиме. Один из последних таких апдейтов принёс пользователям проблемы: устройства просто перестали работать. Сообщается, что данное обновление вышло в сентябре. Но Google признала проблему лишь спустя месяц.

В своём официальном заявлении компания сообщила, что заменит все устройства, которые перестали работать после апдейта. Замене подлежат даже колонки с истекшим гарантийным сроком обслуживания. Google также готовит обновление, которое предотвратит новые поломки.