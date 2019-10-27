Умный дом
Сегодня 11:08
Google признала поломку устройств после обновления
«Умные» девайсы просто перестали работать
Последние несколько недель пользователи устройств Google для «умного» дома жаловались на поломки, вызванные недавним обновлением программного обеспечения. Компания признала проблему и предложила заменить всю сломанную технику.
В спектр таких устройств входят и колонки, и «умные» дисплеи. Они довольно часто получают обновления прошивки в фоновом режиме. Один из последних таких апдейтов принёс пользователям проблемы: устройства просто перестали работать. Сообщается, что данное обновление вышло в сентябре. Но Google признала проблему лишь спустя месяц.
В своём официальном заявлении компания сообщила, что заменит все устройства, которые перестали работать после апдейта. Замене подлежат даже колонки с истекшим гарантийным сроком обслуживания. Google также готовит обновление, которое предотвратит новые поломки.
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