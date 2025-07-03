Google упростила передачу управления умным домом третьим лицам

Роль «Участник» позволяет пригласить человека с разным уровнем доступа. Например, можно разрешить управление всеми устройствами дома или только отдельными, а также настроить, сможет ли человек видеть историю использования или менять настройки.

Для детей младше 13 лет доступ можно ограничить — они смогут включать свет, музыку или открывать двери, но не будут видеть историю или изменять важные настройки.

Кроме того, можно назначать «Администраторов» — тех, кто будет иметь полный доступ для управления умным домом вместе с вами.