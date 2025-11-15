Google выпустила крупное обновление приложения-хаба для умных домов

Одно из главных новшеств — обновлённые элементы управления устройствами. Кнопки для ламп, розеток и выключателей стали удобнее, а нужные действия можно выполнить ещё быстрее благодаря свежим ярлыкам. Пользователи Android также могут управлять поддерживаемыми устройствами Matter напрямую, без подключения к облаку.

Google улучшила и автоматизации «Домой» и «Вне дома». Теперь их можно полностью настраивать — добавлять свои условия, действия и триггеры. Камеры и термостаты получили больше параметров.