Google выпустила крупное обновление приложения-хаба для умных домов

Google выпустила крупное обновление приложения-хаба для умных домовБыстрее, удобнее и с новым интерфейсом
Одно из главных новшеств — обновлённые элементы управления устройствами. Кнопки для ламп, розеток и выключателей стали удобнее, а нужные действия можно выполнить ещё быстрее благодаря свежим ярлыкам. Пользователи Android также могут управлять поддерживаемыми устройствами Matter напрямую, без подключения к облаку.
Google улучшила и автоматизации «Домой» и «Вне дома». Теперь их можно полностью настраивать — добавлять свои условия, действия и триггеры. Камеры и термостаты получили больше параметров.
На Android 15 и новее приложение теперь поддерживает «безрамочный» интерфейс, занимая всю площадь экрана.
Также появились: удобная отправка отзывов о работе камер, исправления ошибок при настройке устройств, устранение сбоев во время трансляции и другие доработки.