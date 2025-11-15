Умный дом
Google выпустила крупное обновление приложения-хаба для умных домов

Быстрее, удобнее и с новым интерфейсом
Google начала распространять обновление Google Home версии 4.3 для Android и iOS. Обновление выходит постепенно. Внутри улучшенный интерфейс, новые возможности управления устройствами и более гибкая автоматизация.
© Google

Одно из главных новшеств — обновлённые элементы управления устройствами. Кнопки для ламп, розеток и выключателей стали удобнее, а нужные действия можно выполнить ещё быстрее благодаря свежим ярлыкам. Пользователи Android также могут управлять поддерживаемыми устройствами Matter напрямую, без подключения к облаку.

Google улучшила и автоматизации «Домой» и «Вне дома». Теперь их можно полностью настраивать — добавлять свои условия, действия и триггеры. Камеры и термостаты получили больше параметров.

© 9to5Google

На Android 15 и новее приложение теперь поддерживает «безрамочный» интерфейс, занимая всю площадь экрана.

Также появились: удобная отправка отзывов о работе камер, исправления ошибок при настройке устройств, устранение сбоев во время трансляции и другие доработки.

