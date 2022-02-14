Google выпустила лампу, которую вы никогда не купите

Умный дом
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Google выпустила лампу, которую вы никогда не купитеНо это не повод не рассказать о ней
Google выпустила умную лампу с поддержкой голосового помощника Google Assistant, но вы её никогда не купите. Дело в том, что устройство предназначается исключительно для сотрудников компании.
Новая лампа называется dLight. Она имеет круглое основание и тонкую стойку. Сама лампа окрашена в белый цвет. Можно настраивать то, под каким углом будет падать свет. Также у лампы несколько пресетов освещения и возможность изменять цветовую температуру.
dLight подключается к интернету и поддерживает Google Assistant — на ней есть логотип «Hey Google». Также у лампы должен быть порт USB-C.
Это не первый раз, когда Google выпускает продукт только для сотрудников — в 2017 году компания разработала для них пару полноразмерных наушников.
Источник: The Verge