Huawei выпустила Wi-Fi 7-роутер в виде заснеженной горы

Опубликовано 13 декабря 2025, 20:151 мин.
Huawei выпустила Wi-Fi 7-роутер в виде заснеженной горыС ИИ
Huawei представила Huawei Wi-Fi Mesh X3 Pro — маршрутизатор для дома, но с необычным дизайном. Он выполнен в форме заснеженной горы с подсветкой, имитирующей рассветы и закаты. Яркость и цвет подсветки автоматически меняются в зависимости от времени суток и погоды. При желании их можно включить или выключить самостоятельно.
© Huawei
Технически устройство поддерживает Wi-Fi 7 с максимальной скоростью до 3,6 Гбит/с. В комплекте есть дополнительный маршрутизатор-расширитель в том же стиле и увеличивает покрытие до 120+ м². Благодаря технологии Huawei Wi-Fi Mesh+ устройства автоматически подключаются к сильнейшему сигналу при перемещении по дому. X3 Pro использует процессор Gigahome SoC и 4-канальные усилители сигнала, что якобы позволяет преодолевать несколько бетонных стен без потери скорости.
Комплект из главного маршрутизатора и расширителя стоит €249, отдельно — маршрутизатор €169, расширитель — €99.