Huawei выпустила Wi-Fi 7-роутер в виде заснеженной горы

С ИИ

Huawei представила Huawei Wi-Fi Mesh X3 Pro — маршрутизатор для дома, но с необычным дизайном. Он выполнен в форме заснеженной горы с подсветкой, имитирующей рассветы и закаты. Яркость и цвет подсветки автоматически меняются в зависимости от времени суток и погоды. При желании их можно включить или выключить самостоятельно.