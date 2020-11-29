Huawei выпустит новую продвинутую «умную» колонку

Релиз Huawei Sound состоялся в октябре этого года. Несмотря на то, что времени с тех пор прошло мало, компания уже работает над продолжением устройства. В России первая колонка тоже продаётся. Она стоит 13 990 рублей. Девайс предлагает четыре динамика премиум-класса, один низкочастотный динамик и три высокочастотных динамика, имеет кнопки для управления.

Источник ожидает, что Pro-версия колонки получит повышенное качество звука и поддержку новых смарт-функций. К сожалению, подробностей об устройстве нет. Не исключено, что его могут выпустить вместе со смартфонами Huawei P50.