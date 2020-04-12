IKEA начала продавать «умные» шторы

Магазины IKEA во многих странах мира, в том числе в России, сейчас закрыты из-за распространения коронавирусной инфекции. Однако товары всё ещё можно приобрести онлайн.

На сайте IKEA, правда пока не в русскоязычной версии, появились «умные» рулонные шторы FYRTUR. В США цены на них начинаются от $129 (около 9,5 тысячи рублей по текущему курсу). Кроме того, пользователям придётся приобрести сетевой блок управления TRADFRI. Он позволит контролировать шторы с помощью голосовых команд.

Управлять шторой, в принципе, можно и вручную. Но тогда смысл её покупки теряется, ведь стоит она недёшево. Зато с опцией голосового управления регулировать свет в комнате можно, не вставая с кровати.