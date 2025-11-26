IKEA представила недорогие дизайнерские Bluetooth-колонки «под интерьер»

Компания решила подойти к созданию колонок, как и к проектированию мебели — с акцентом на «дизайн и интеграцию в пространство».

Solskydd — серия круглых колонок. Доступны три размера от $80. Kulglass за $130 — лампа-колонка. В основании встроен динамик, а на корпусе есть удобная ручка регулировки громкости.