IKEA всерьёз займётся умным домом

Впервые создавать продукцию для «умного» дома IKEA начала в 2012 году. С тех пор компания выпустила системы «умного» освещения и «умного» звука, а также устройства для беспроводной зарядки.

Теперь же IKEA решила развивать данное направление активнее. Новое подразделение станет самым крупным в компании.

В пресс-релизе сказано, что IKEA намеревается производить продукцию, которая может улучшить домашний быт людей. Для этого компании придётся обратиться к «решениям, выходящим за рамки привычного представления о домашней обстановке».

«Умным» домом называют комплекс технологий для автоматизации повседневных домашних действий без участия человека.