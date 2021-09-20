IKEA выпустила встраиваемую в стол беспроводную зарядку

Умный дом
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IKEA выпустила встраиваемую в стол беспроводную зарядкуОчень удобное решение
В ассортименте IKEA появилось беспроводное зарядное устройство, которое можно удобно прикрепить к столу.
Продукт под названием SJÖMÄRKE можно скрыть и он не будет портить интерьер. Устройство использует стандарт Qi, то есть совместимо с большинством современных смартфонов. Чтобы подзарядить аппарат, нужно просто поместить его на стол или полку, к которому снизу прикреплено ЗУ.
Устройство также поставляется с кабелем длиной 1,8 метра, двусторонней липкой лентой для фиксации и стикерами, которые помогут обозначит на столешнице место, куда надо класть телефон. Зарядное устройство, впрочем, может быть установлено и с помощью винтов.
На российском сайте IKEA продукт SJÖMÄRKE ещё не появился. За рубежом он стоит $40.