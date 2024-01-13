Итоги CES 2024: названы пять самых странных технологий

Они заставят задаваться вопросом «Но зачем?»

Ежегодный технологический фестиваль CES не чужд необычным гаджетам и смелым видениям. Но иногда среди ярких экранов и громких обещаний неизбежно возникает один вопрос: "Зачем?". В этом году на выставке были представлены изобретения, которые заставили Engadget задуматься об их практическом назначении и потенциальных “подводных камнях”.