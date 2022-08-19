Из смартфона сделали пульт управления умным домом

Сегодня в 16:05
1 мин.
Из смартфона сделали пульт управления умным домомМожно просто направить его на лампу и включить свет
Американский стартап Fluid превратил смартфон в пульт управления умным домом. Нужно просто направить устройство в нужную сторону и на его экране тут же отобразится интерфейс управления нужным предметом в доме.
Так, например, можно изменить яркость и цвет умной лампы или переключить канал на телевизоре. В системе используются технология сверхширокополосной связи (UWB) и фреймворк дополненной реальности Apple ARKit.
В будущем разработчики хотят заменить этой системой датчики движения. То есть, если у человека с собой смартфон, при перемещении по дому у него будут загораться нужные лампочки и светильники.