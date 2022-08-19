Из смартфона сделали пульт управления умным домом

Так, например, можно изменить яркость и цвет умной лампы или переключить канал на телевизоре. В системе используются технология сверхширокополосной связи (UWB) и фреймворк дополненной реальности Apple ARKit.

В будущем разработчики хотят заменить этой системой датчики движения. То есть, если у человека с собой смартфон, при перемещении по дому у него будут загораться нужные лампочки и светильники.