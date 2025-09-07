Умный дом
Опубликовано 07 сентября 2025, 15:45
1 мин.

Камера Reolink видит то, что обычные камеры не замечают благодаря ИИ

С прожектором
Reolink представила новую умную камеру для дома TrackFlex Floodlight WiFi, которая способна следить за объектами даже за пределами прямого обзора своих камер. Камера получила шарообразный корпус, который вращается в сторону движения, зафиксированного тремя сенсорами.
© Wes Davis / Gizmodo

Такая конструкция позволяет охватывать угол до 270 градусов, что удобно, например, для наблюдения за длинным подъездом: камера заметит машину на улице, повернется и проследит за ней до гаража.

Камера имеет две линзы: широкоугольную и с 6-кратным увеличением для более детального обзора. Прожекторы можно направлять вверх или вниз, а также регулировать яркость и температуру света.

Запись видео ведется локально на microSD до 512 ГБ, через устройства Reolink NVR или Home Hub, а также на NAS через FTP.

TrackFlex использует локальный ИИ ReoNeura Core, который позволяет искать события на записи с помощью запросов на естественном языке. Например, можно найти момент, когда в гараж заходил человек в коричневой рубашке. ИИ анализирует внешние признаки людей, такие как одежда, возраст или аксессуары.