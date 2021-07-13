Хакеры атакуют домашнюю технику раз в 4,5 минуты

Специалисты изучили самые разные умные устройства: от телевизоров и термостатов до чайников и видеокамер. Пока они проходили тесты в течение недели, эксперты зафиксировали более 1 000 сканирований и попыток взлома извне.

В итоге был зарегистрировано 12 807 попыток кибератаки, или 14 атак на умное устройство в час. Если перевести, то получается, что совершалась одна кибератака каждые 4,5 минуты.

Наиболее уязвимой оказалась камера видеонаблюдения ieGeek. Специалисты рассказали, что чаще всего умные устройства после взлома становятся частью ботнетов.

Эксперт Роскачества порекомендовал изменять логины и пароли на смарт-девайсах, а также регулярно обновлять их ПО, установить антивирус, использовать маршрутизатор с возможностью настроить VPN, а лучше вообще применять несколько маршрутизаторов для защиты основной сети.