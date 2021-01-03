Хакеры научились взламывать «умные» дома и натравливать полицию на граждан

Как пишет «Популярная механика», хакеры сообщают в полицию о каком-либо событии, а затем транслируют в прямом эфире действия сотрудников. Преступники могут общаться с силовиками через взломанные камеры или динамики.

В ноябре, например, злоумышленники позвонили в полицию и от имени некоего мужчины сказали, что он убил свою жену и хранит взрывчатку. Полицейские приехали по адресу, ничего не обнаружили и сообщили потом, что кто-то обманул их с помощью «умного» дверного звонка.

ФБР рекомендует пользователям использовать сложные пароли и двухфакторную аутентификацию, чтобы защититься от сватинга. Так называют введение полиции в заблуждение ради того, чтобы добиться её выезда по ложному вызову. Нередки случаи, когда хакеры успешно взламывают устройства потому, что на них используется такой же пароль, как от электронной почты владельца.