Как пишут СМИ, Dali Smart Lamp стала хитом в Китае. Умная лампа стоит $120, она подключается к смартфону родителей. В устройстве есть две камеры: одна из них снимает лицо ребёнка, а вторая — его стол. Также в лампе есть экран размером с iPhone, чтобы дети могли общаться с родителями по видеочату. Ещё Dali Smart Lamp поддерживает цифрового ассистента, который помогает ребёнку с домашним заданием.

Предназначение устройства — помочь родителям следить за тем, как дети делают уроки. Продаётся и более продвинутая версия лампы. Она способна даже отправлять предупреждения и фотографии, если ребёнок сутулится.