Колонки Яндекса теперь могут найти ваш смартфон

Алиса может позвонить владельцу Станции или умного телевизора. Например, если смартфон потерялся где-то в квартире, а нужно срочно из нее выходить, достаточно сказать “Алиса, где мой телефон?” или “Алиса, найди мой телефон”. Голосовой ассистент в таком случае позвонит и избавит от поисков по всему дому.

Пресс-служба уточняет, что Алиса звонит на тот номер, который владелец умной колонки привязал к своему аккаунту Яндекс ID, когда настраивал Станцию или устанавливал другие сервисы компании.

Если подключён определитель номера от Яндекса, то на экране телефона высветится “Алиса, Яндекс”. Пока она может позвонить только на российские мобильные номера. Если перезвонить Алисе, она объяснит, кто она и зачем звонила.