Lepro представила умные лампы со встроенным микрофоном и голосовым помощником

Опубликовано 05 сентября 2025, 19:041 мин.
Lepro представила умные лампы со встроенным микрофоном и голосовым помощникомAI Lighting Pro
Lepro анонсировала новую серию умных ламп AI Lighting Pro, в которых микрофон встроен прямо в шнур питания. Это значит, что для голосового управления больше не нужен телефон или отдельная колонка.
© Lepro
В линейку входят: светодиодная лента S1-Pro AI, веревочная лампа N1-Pro AI, тонкий напольный светильник OE1-Pro AI и необычная настольная лампа TB1-Pro AI с тремя подвижными кольцами. Все устройства поддерживают RGB и теплый белый свет (2700K).
Встроенный голосовой помощник LightGPM активируется фразой «Hey Lepro». Он умеет включать и выключать свет, менять цвета и создавать «световые эффекты».
Лампы также поддерживают Wi-Fi и интеграцию с Alexa и Google Assistant, но главное — их автономная работа без дополнительных устройств.
Lepro не раскрыла цену и точные сроки выхода, только уточнила, что лампы появятся позже в 2025 году.