Lepro представила умные лампы со встроенным микрофоном и голосовым помощником

В линейку входят: светодиодная лента S1-Pro AI, веревочная лампа N1-Pro AI, тонкий напольный светильник OE1-Pro AI и необычная настольная лампа TB1-Pro AI с тремя подвижными кольцами. Все устройства поддерживают RGB и теплый белый свет (2700K).

Встроенный голосовой помощник LightGPM активируется фразой «Hey Lepro». Он умеет включать и выключать свет, менять цвета и создавать «световые эффекты».

Лампы также поддерживают Wi-Fi и интеграцию с Alexa и Google Assistant, но главное — их автономная работа без дополнительных устройств.

Lepro не раскрыла цену и точные сроки выхода, только уточнила, что лампы появятся позже в 2025 году.