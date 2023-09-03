LG и Samsung объединят свои «умные дома»

Такая интеграция стала возможной благодаря Home Connectivity Alliance (HCA) - отраслевой коалиции, ориентированной на межбрендовую интеграцию бытовой техники. HCA использует облачные коммуникации для обеспечения взаимодействия различных устройств, подключенных к Wi-Fi, включая стиральные машины, холодильники, телевизоры и т.д.

Цель совместной работы - предоставить пользователям единый контроль над техникой всех 15 брендов, входящих в HCA, обеспечив удобство и энергосбережение. Совместный проект будет запущен в четвертом квартале будущего года в восьми странах, включая Южную Корею, США, Великобританию, Германию, Францию, Италию, Испанию и Турцию.