LG показала ThinQ ON: хаб для умного дома с голосовым ИИ-помощником

Компактное устройство круглой формы служит одновременно умной колонкой и центром управления для техники LG и растущего числа IoT-устройств сторонних производителей. ThinQ ON работает на базе технологии Affectionate Intelligence от LG и «учится» на основе взаимодействия с пользователем.

ИИ-чипсет хаба разработан для будущего улучшения, что «гарантирует его адаптацию» по мере развития экосистемы «умного дома».

Сертифицированный для Matter, ThinQ ON обещает «бесшовную интеграцию» с широким спектром устройств умного дома, от освещения до бытовой техники, через приложение ThinQ.

Информация о ценах и доступности пока не разглашается.