Судебное разбирательство по пожару из-за холодильника LG отложили

Как пишет ТАСС, Люблинский районный суд удовлетворил иск жительницы столицы к компании LG Electronics Rus. Известно, что в 2019 году в квартире москвички случился пожар. Как выяснили эксперты, «умный» холодильник LG самостоятельно включил аварийный режим работы. Из-за тёплого выхлопа компрессора загорелись обои. Дальше огонь распространился по всей квартире. После этого женщина стала судиться с LG.

В итоге компанию обязали заплатить пострадавшей сумму ущерба в размере 1 млн 404 тысяч рублей, компенсацию морального вреда в размере 60 тысяч рублей, штраф в размере 732 тысячи рублей и судебные расходы по оплате госпошлины — 9 тысяч рублей. Представители ответчика судебное решение обжаловали.

UPD: В редакцию Ferra.ru поступило официальное заявление ООО «ЛГ Электроникс РУС» по ситуации. В компании рассказали, что судебное решение не вступило в законную силу. 20 мая должна была состояться апелляция, но Истец (прим. пострадавшая женщина) не явился на судебные разбирательства. Рассмотрение дела перенесено на 10 июля. Кроме того, СМИ опубликовали неверные данные по делу. Пожар произошёл в июне 2018 года, а не в 2019 году. Эксперты вынесли заключение, что «на представленных остатках бытового холодильника LG отсутствуют признаки аварийных режимов работы, указывающие на его причастность к источнику зажигания». Причиной пожара в «ЛГ Электроникс РУС» считают электроудлинитель.

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