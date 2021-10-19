Мужчина поругался с умным домофоном, который не хотел его впускать

Ролик опубликовал пользователь Twitter под ником AA_Sergeev. Он подписал его так: «новая цифровая Россия».

На видео запечатлён немолодой мужчина, который подходит к подъезду и пытается зайти в него. Домофон приветствует жильца, но не открывает дверь. Голосовой помощник просит мужчину сказать слово «фото», чтобы сработало распознавание лица. Сначала герой ролика произносит «фото» спокойно. На это домофон ему отвечает, что не понял его. После этого мужчина переходит на крик. Всё остальное время он эмоционально ругается с устройством, которое никак не может сработать нормально. Мужчина пинает и дёргает дверь, и даже в конце ударяет по самому домофону.

В финале ему, к счастью, удаётся зайти в подъезд.