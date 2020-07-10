Найден неожиданный способ определить отсутствие хозяев дома для преступников

О способе рассказали специалисты Лондонского университета королевы Марии (QMUL) и Китайской академии наук. Для исследования они изучили данные крупного китайского производителя камер.

Загвоздка в трафике, генерируемом устройствами. Исследователи выяснили, что преступники могут определить, есть ли кто-то дома, по данным, загруженным камерой. При этом им не нужна сама видеозапись.

Дело в том, что объём данных увеличивается, когда камера записывает что-то движущееся. Злоумышленник может начать пассивный мониторинг трафика. Изучив его, преступник способен достаточно точно определить, когда хозяева находятся дома, а когда — нет.

Пока нет доказательств того, что подобные атаки уже происходят.