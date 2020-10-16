Названа цена глобальной версии новой «умной» колонки Xiaomi

Источники сообщают, что Xiaomi привезёт колонку Mi Smart Speaker в Европу. Конкретно о России упоминаний нет.

Информаторы рассказали, что колонка приедет на европейские рынки в нескольких разных цветах. В Испании Mi Smart Speaker будет стоить 53 евро, а в Португалии 60 евро (около 5-5,5 тысячи рублей по текущему курсу).

Колонка имеет 2,5-дюймовый динамик мощностью 12 Вт — его должно хватить для большого помещения. Управлять устройством можно посредством сенсорных кнопок. Можно соединить две колонки для стереозвука. Устройство работает только от сети.