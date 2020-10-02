Названа опасность дешёвых «умных» розеток

В исследовании Which? участвовали смарт-розетки от различных производителей, в том числе TP-Link и Hive. В девяти устройствах из десяти специалисты обнаружили 13 уязвимостей. Среди них были три высокоопасных и три критических. Одна из уязвимостей даже может стать причиной пожара.

Особенно специалисты раскритиковали «умные» розетки от Hictkon. Активное подключение в них расположено слишком близко к чипу для мониторинга электрического тока. Это может спровоцировать пожар. Which? отметили, что розетки Hictkon Smart Plug в принципе нельзя продавать.

Также специалисты рассказали об уязвимостях в TP-Link Kasa. Они позволяют злоумышленникам получать полный контроль над розеткой и управлять подачей тока на подключённое к ней устройство.