Умный дом
Сегодня 17:19
Названа опасность дешёвых «умных» розеток
Могут даже вызвать пожар
Специалисты британской некоммерческой организации Which? изучили «умные» розетки от различных производителей и выяснили, что они могут быть опасны. Такие устройства легко взломать.
В исследовании Which? участвовали смарт-розетки от различных производителей, в том числе TP-Link и Hive. В девяти устройствах из десяти специалисты обнаружили 13 уязвимостей. Среди них были три высокоопасных и три критических. Одна из уязвимостей даже может стать причиной пожара.
Особенно специалисты раскритиковали «умные» розетки от Hictkon. Активное подключение в них расположено слишком близко к чипу для мониторинга электрического тока. Это может спровоцировать пожар. Which? отметили, что розетки Hictkon Smart Plug в принципе нельзя продавать.
Также специалисты рассказали об уязвимостях в TP-Link Kasa. Они позволяют злоумышленникам получать полный контроль над розеткой и управлять подачей тока на подключённое к ней устройство.