Названы самые популярные у детей функции «умных» колонок

Согласно исследованию, к концу 2018 года у 53 миллионов американцев были установлены «умные» колонки. У 73% из них устройствам активно пользуются и дети.

Выяснилось, что чаще всего (55% случаев) дети просят виртуального помощника включить музыку. На втором месте по популярности стоят просьбы ответить на какой-либо вопрос (44%), на третьем — рассказать шутку (40%), а на четвёртом — запустить видеоигру (28%). В 25% случаев дети просят умного помощника помочь им с уроками. Реже всего детям хочется включать аудиокниги (10%), звонить кому-то (9%) и слушать подкасты (5%).

Дети продемонстрировали не такое уж отличное от взрослых поведение. Так 90% владельцев «умных» колонок признались, что чаще всего слушают через них музыку, а 83% задают какие-либо вопросы. На третьем месте по популярности у взрослых оказался запрос прогноза погоды (83%).