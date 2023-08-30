Nest Hub умного дома Google обновил интерфейс данными о дыхании во сне

С помощью Soli устройство может отслеживать частоту дыхания в течение ночи и анализировать характер дыхания. Теперь на вкладке «День» Nest Hub отображает сводную плитку «Дыхание», в которой можно увидеть частоту дыхания, количество кашля и продолжительность храпа.

Обновление также включает временную метку, указывающую на время последнего обновления данных, и кнопку «Почему это важно» для получения дополнительной информации.

В Nest Hub второго поколения, представленном в марте 2021 г., ранее были добавлены стадии сна и функция обнаружения храпа. Между тем, интеграция Sleep Sensing с подпиской Fitbit Premium по-прежнему откладывается.