Новая умная колонка Google обзавелась именем

Опубликовано 20 сентября 2025, 18:451 мин.
Новая умная колонка Google обзавелась именемGoogle Home Speaker, внезапно
На презентации Made by Google в августе зрители заметили неизвестное устройство, но явно связанное с умными колонками. Теперь появились новые подробности: по данным СМИ, в коде приложения Google Home для Android упоминается устройство с названием Google Home Speaker. Похоже, компания отказывается от бренда Nest и возвращается к старой линейке Google Home. Но это не точно.
В коде также нашлась строка: «Наслаждайтесь 360-градусным звуком с Google Home Speaker». Учитывая округлую форму устройства, такая функция выглядит логичной.
Кроме того, в приложении обнаружены следы ребрендинга подписки Nest Aware. СКоро может называться Google Home Premium, а расширенная версия Nest Aware Plus — Google Home Premium Advanced. Среди возможностей упоминаются: подробные ИИ-описания событий, ежедневные отчёты о происходящем дома, поиск по истории видео и «умные» уведомления. Подписка, судя по коду, будет связана с Google One.
Также нашли упоминания о функции звонков в экстренные службы.