Новая умная колонка Google обзавелась именем

В коде также нашлась строка: «Наслаждайтесь 360-градусным звуком с Google Home Speaker». Учитывая округлую форму устройства, такая функция выглядит логичной.

Кроме того, в приложении обнаружены следы ребрендинга подписки Nest Aware. СКоро может называться Google Home Premium, а расширенная версия Nest Aware Plus — Google Home Premium Advanced. Среди возможностей упоминаются: подробные ИИ-описания событий, ежедневные отчёты о происходящем дома, поиск по истории видео и «умные» уведомления. Подписка, судя по коду, будет связана с Google One.

Также нашли упоминания о функции звонков в экстренные службы.