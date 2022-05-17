Новую Яндекс Станцию уже можно заказать. Названа цена

Новая Станция стоит 16 990 рублей, а комплект — 18 990. К колонке можно подключить самые разные устройства: от умных лампочек до датчиков. Яндекс отмечает, что это первая Станция с поддержкой протокола Zigbee. Его особенность в том, что он не требует больших энергозатрат и позволяет обмениваться данными напрямую, даже без интернета. Это позволяет обеспечивать бесперебойную работу датчиков.

В комплект умных устройств Aqara входят умная лампочка, кнопка и датчики: движения и освещения, температуры и влажности.

Что касается звука, то новая Станция стала поддерживать технологию room correction, которая уменьшает искажения звука, связанные с акустикой помещения. Дизайн у неё стал более «тонким и эстетичным». Ещё там есть LED-панель, которая переливается, отражая рисунок музыки или высвечивая прогноз погоды.

Оформить предзаказ можно с 10 утра по московскому времени на Яндекс Маркете, в «М.Видео», «Эльдорадо», DNS, ОZON, «Связной» и у других ритейлеров. В продажу устройства поступят 31 мая. Новую Станцию вместе с подпиской Плюс Мульти можно оплачивать в рассрочку в течение 12 или 36 месяцев.