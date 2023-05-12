Новые умные лампочки обнаружат вора в квартире и отпугнут его

Новые умные лампочки обнаружат вора в квартире и отпугнут егоИспользуя световое шоу
WiZ представила инновационную Wi-Fi камеру, оснащенную датчиком движения, которая не только предупреждает пользователей о возможном проникновении через приложение, но и устраивает световое шоу с помощью умных лампочек.
Используя лампы еще и как детекторы движения, система может заставить их мерцать, создавая некомфортные условия для злоумышленников и побуждая их быстро покинуть помещение. Камера, цена которой отдельно составляет 70 долларов или 90 евро, также может быть приобретена в составе стартового набора WiZ Home Monitoring Starter kit, включающего три лампочки WiZ A19, и будет доступна с 15 июня по цене 160 евро.
Помимо обнаружения движения, система может распознавать нарушения сигнала Wi-Fi, вызванные потенциальными злоумышленниками, которые проходят мимо устройств. Сервис WiZ предлагает различные варианты программирования ламп, не только мигающий свет при обнаружении взлома. Камера записывает видео на карту microSD и предлагает зашифрованное облачное хранилище на срок до 30 дней.