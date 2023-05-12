Новые умные лампочки обнаружат вора в квартире и отпугнут его

Используя лампы еще и как детекторы движения, система может заставить их мерцать, создавая некомфортные условия для злоумышленников и побуждая их быстро покинуть помещение. Камера, цена которой отдельно составляет 70 долларов или 90 евро, также может быть приобретена в составе стартового набора WiZ Home Monitoring Starter kit, включающего три лампочки WiZ A19, и будет доступна с 15 июня по цене 160 евро.