Новые замки Xiaomi будут открываться по рисунку вен пальцев пользователя

Система биометрии в этих устройствах распознаёт рисунок вен пальцев пользователя, подделать которую невозможно, что обеспечивает более высокую точность и стабильность по сравнению со сканерами отпечатков пальцев.

Замок Smart Door Lock 2 оснащён видеоглазком, искусственным интеллектом для обнаружения движения, локальным дисплеем управления, инфракрасными излучателями и совместимостью с носимыми устройствами. Пользователи могут отпереть дверь, не поворачивая ручку, как только система идентифицирует их. Устройство можно подключить по Wi-Fi и управлять удалённо через платформу Mi Home от Xiaomi.

Цена такого замка в Китае составляет 1699 юаней (18,7 тысяч рублей). Устройство предлагает расширенные функции безопасности и бесшовную интеграцию с другими устройствами «умного» дома в экосистеме.