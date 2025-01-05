Новый проектор JMGO можно направлять в нужное место, не нажимая кнопок

Опубликовано 05 января 2025, 22:301 мин.
Новый проектор JMGO можно направлять в нужное место, не нажимая кнопокJMGO N3 Ultra Max оснащен пультом с датчиком движения
Проектор JMGO N3 Ultra Max оказалось легче настроить из-за его конструкции и пульта с датчиком движения. После установки проектор автоматически выполняет выравнивание, фокусировку и регулировку трапецеидальных искажений. Интересно, что пользователи могут направлять проекцию, просто перемещая сам пульт, не нажимая кнопок.
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Дебютировав в Китае в 2024 году, N3 Ultra Max будет представлен глобально на выставке CES с поддержкой Google TV и Netflix. Ожидается, что на рынках он появится в конце 2025 года. Цены пока не объявлены.
В проекторе используется тройная лазерная система, обеспечивающая яркость до 4 000 люмен ISO, что позволяет проецировать изображения с диагональю до 180 дюймов.