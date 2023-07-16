Обновление центра умного дома Google Nest сломало устройство

Обычно пользователи могут решить эту проблему, отключив питание устройств и заново подключив, но в этот раз Nest возвращаются к экрану «Обновление» даже после перезагрузки, что свидетельствует о более серьезной проблеме.

Пострадавшие пользователи часами ждут, не имея возможности использовать свои «умные» дисплеи. Надеемся, что компания Google оперативно устранит проблему и выпустит обновление для восстановления работоспособности затронутых устройств.

А почему вечер пятницы – не самое лучшее время для «накатывания» обновлений? Потому что 5-дневный рабочий день. И вот чтобы такие ситуации решать не в сверхурочное время, обычно все обновления выходят в начале недели.