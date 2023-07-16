Обновление центра умного дома Google Nest сломало устройство

Обновление центра умного дома Google Nest сломало устройствоИсправлять пока что некому
Некоторые владельцы Google Nest Hub и Hub Max стоклнулись с проблемой, их устройства застревают на экране обновления. По всей видимости, проблема возникла после того, как компания решила «накатить на устройства обновление в пятницу вечером, что является необычной практикой.
Обычно пользователи могут решить эту проблему, отключив питание устройств и заново подключив, но в этот раз Nest возвращаются к экрану «Обновление» даже после перезагрузки, что свидетельствует о более серьезной проблеме.
Пострадавшие пользователи часами ждут, не имея возможности использовать свои «умные» дисплеи. Надеемся, что компания Google оперативно устранит проблему и выпустит обновление для восстановления работоспособности затронутых устройств.
А почему вечер пятницы – не самое лучшее время для «накатывания» обновлений? Потому что 5-дневный рабочий день. И вот чтобы такие ситуации решать не в сверхурочное время, обычно все обновления выходят в начале недели.