Открывайте дверь одним взглядом: новый замок от Lockly

Открывайте дверь одним взглядом: новый замок от LocklyВыход ожидается летом
Lockly представила на выставке CES 2024 умный замок Visage с технологией распознавания лиц. Этот замок позволяет отпирать дверь только с помощью сканирования лица - никаких ключей или отпечатков пальцев.
© Ferra.ru
Visage от Lockly интегрируется с помощью Wi-Fi и системы умного дома Matter. Снабженный парой инфракрасных датчиков разрешением 2 МП, он способен определять лица на расстоянии до 79 см и сохранять до 100 профилей, делая его универсальным решением для различных сценариев использования.
Помимо распознавания лиц, Visage оборудован 3D-биометрическим считывателем отпечатков пальцев и совместим с iPhone и часами Watch. Замок также совместим с Google Assistant и Amazon Alexa.
Выход Visage запланирован на лето. Компания также анонсировала концентратор Matter Link Hub, дополняющий Visage и обеспечивающий управление доступом к двери.