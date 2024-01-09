Открывайте дверь одним взглядом: новый замок от Lockly

Visage от Lockly интегрируется с помощью Wi-Fi и системы умного дома Matter. Снабженный парой инфракрасных датчиков разрешением 2 МП, он способен определять лица на расстоянии до 79 см и сохранять до 100 профилей, делая его универсальным решением для различных сценариев использования.

Помимо распознавания лиц, Visage оборудован 3D-биометрическим считывателем отпечатков пальцев и совместим с iPhone и часами Watch. Замок также совместим с Google Assistant и Amazon Alexa.

Выход Visage запланирован на лето. Компания также анонсировала концентратор Matter Link Hub, дополняющий Visage и обеспечивающий управление доступом к двери.