Панель управления умным домом Xiaomi собрала $325 тыс за пару дней

Панель предназначена для использования в качестве универсального центра управления линейкой устройств умного дома Xiaomi. Она оснащена 3,23-дюймовым сенсорным экраном, голосовым управлением Xiaomi XiaoAI, а также физическими кнопками для ручного управления. Кроме того, панель выступает в качестве шлюза Bluetooth Mesh, способного соединяться с 100 устройствами и управлять более чем 5500 интеллектуальными устройствами, что позволяет использовать ее в качестве концентратора для создания собственных интеллектуальных сцен.

Одной из ее особенностей является способность работать локально даже при отключении от сети, обеспечивая непрерывное управление. После завершения краудфандинга (сумма сборов на Xiaomi Mall составила 1,16 млн юаней, на Youpin – 1,22 млн юаней, всего собрано $325 тыс в юанях за пару дней) компания Xiaomi планирует в ближайшее время выпустить устройство в открытую продажу в Китае. Однако о глобальном выпуске устройства пока ничего не известно.