Перечислены ошибки, благодаря которым воры могут попасть в жильё через «умный» дом

Эксперт рассказал, что существует два типа атак на устройства «умного» дома: целевые, когда злоумышленников интересует конкретный человек, и автоматизированные, когда используется массовая уязвимость устройств. Угрозы для пользователя варьируются от шуток со стороны хакеров до причинения физического вреда.

Одна из основных ошибок пользователей — необоснованная экономия на устройствах «умного» дома. Дешёвые девайсы могут передавать больше данных. Вторая ошибка — халатный подход к установке паролей на устройствах. Эксперт советует максимально усложнить доступ к любому гаджету для чужаков. Нельзя использовать простые пароли. Также можно в настройках роутера создать дополнительную подсеть Wi-Fi.

«Информацию об "умном доме" лучше всего разместить на одном экране, так как рост трафика в сети является первейшим признаком потенциальных проблем. Если вы видите, что потребление трафика при приготовлении чашки кофе или настройке комфортного освещения выше, то скорее всего, кто-то уже начал сбор ваших данных в больших объёмах», — добавил Жураковский.