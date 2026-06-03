Умный дом
Опубликовано 03 июня 2026, 14:31
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Первая за шесть лет новая умная колонка Google выйдет 25 июня

Ждать недолго
Google еще в прошлом году анонсировала умную колонку Home Speaker с ассистентом Gemini, но с тех пор не сообщала дату выхода. Однако страница товара на сайте канадского Best Buy случайно раскрыла дату — 25 июня 2026 года. Позже информацию убрали.
Первая за шесть лет новая умная колонка Google выйдет 25 июня

© Best Buy

Чем будет удивлять колонка?

  • Ткань вокруг всей конструкции (с металлической сеткой), на основании — кнопка отключения микрофона и кольцо, которое светится, когда колонка слушает или отвечает.

  • Можно объединить две колонки с приставкой Google TV Streamer или со старыми колонками Nest Audio.

  • Некоторые функции, правда, требуют платной подписки на Gemini.

Цена — 99,99 доллара. Доступна в четырёх цветах: Berry, Hazel, Jade и Porcelain.

Источник:digitaltrends
Автор:Максим Многословный
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