Первая за шесть лет новая умная колонка Google выйдет 25 июня

Опубликовано 03 июня 2026, 14:311 мин.
Первая за шесть лет новая умная колонка Google выйдет 25 июняЖдать недолго
Google еще в прошлом году анонсировала умную колонку Home Speaker с ассистентом Gemini, но с тех пор не сообщала дату выхода. Однако страница товара на сайте канадского Best Buy случайно раскрыла дату — 25 июня 2026 года. Позже информацию убрали.
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Чем будет удивлять колонка?
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Ткань вокруг всей конструкции (с металлической сеткой), на основании — кнопка отключения микрофона и кольцо, которое светится, когда колонка слушает или отвечает.
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Можно объединить две колонки с приставкой Google TV Streamer или со старыми колонками Nest Audio.
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Некоторые функции, правда, требуют платной подписки на Gemini.
Цена — 99,99 доллара. Доступна в четырёх цветах: Berry, Hazel, Jade и Porcelain.