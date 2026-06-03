Первая за шесть лет новая умная колонка Google выйдет 25 июня

Ждать недолго

Google еще в прошлом году анонсировала умную колонку Home Speaker с ассистентом Gemini, но с тех пор не сообщала дату выхода. Однако страница товара на сайте канадского Best Buy случайно раскрыла дату — 25 июня 2026 года. Позже информацию убрали.