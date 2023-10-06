Почему на самом деле техника Xiaomi переставала работать в России

Почему на самом деле техника Xiaomi переставала работать в РоссииПроблема полностью еще не решена
Эксперты перечислили вероятные причины поломки сервисов Xiaomi в России. Устройства популярного в России китайского производителя Xiaomi столкнулись с неожиданным сбоем. Пользователи по всей стране и даже в Беларуси до сих пор сообщают о проблемах, которые влияют на работу таких приборов «умного дома», как светильники, пылесосы, камеры и т.д. В чем может быть причина?
Сбой, начавшийся 4 октября и продолжающийся до сих пор, привел к разочарованию многих фанатов Xiaomi. Жалобы заполонили социальные сети, а на сайте Downradar по состоянию на четверг было зарегистрировано более 2 000 жалоб.
Российское подразделение Xiaomi пока хранит молчание о причинах сбоя. Некоторые эксперты предполагают сбой в работе сервера или даже возможную DDoS-атаку, другие считают, что это может быть связано с обновлением программного обеспечения или человеческой ошибкой внутри компании.
Это говорит либо о неполадках в серверной части устройств IoT Xiaomi из-за внутреннего сбоя, либо речь идет о DDOS-атаке на кластер серверов Xiaomi, обслуживающий Россию и Белоруссию.
Этот инцидент подчеркивает растущую зависимость от «умных» технологий в повседневной жизни. Миллионы россиян пользуются продукцией Xiaomi - от смартфонов до бытовой техники. Этот сбой служит напоминанием о потенциальных уязвимостях в мире, который становится все более взаимосвязанным.