Почему на самом деле техника Xiaomi переставала работать в России

Сбой, начавшийся 4 октября и продолжающийся до сих пор, привел к разочарованию многих фанатов Xiaomi. Жалобы заполонили социальные сети, а на сайте Downradar по состоянию на четверг было зарегистрировано более 2 000 жалоб.

Российское подразделение Xiaomi пока хранит молчание о причинах сбоя. Некоторые эксперты предполагают сбой в работе сервера или даже возможную DDoS-атаку, другие считают, что это может быть связано с обновлением программного обеспечения или человеческой ошибкой внутри компании.