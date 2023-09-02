Подписка на умный дом Google подорожала

Стоимость уровня Nest Aware Plus составит $15 в месяц или $150 в год, по сравнению с $12 в месяц или $120 в год. Повышение цен уже вступило в силу для новых абонентов, в то время как существующие абоненты увидят увеличение в своем счете за ноябрь.

По заявлению Google, изменение цен обусловлено изменениями на рынке, в том числе инфляцией и налоговыми изменениями. В будущем эти изменения могут коснуться и абонентов за пределами США.