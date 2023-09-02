Подписка на умный дом Google подорожала

Подписка на умный дом Google подорожалаИнфляция никого не щадит
Google увеличивает стоимость подписки на сервис Nest Aware в США. Стоимость подписки на сервис, предоставляющий доступ к таким функциям, как интеллектуальное обнаружение движения и история видеозаписей для устройств умного дома, теперь составляет 8 долларов в месяц или 80 в год, по сравнению с 6 долларами в месяц или 60 в год ранее.
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Стоимость уровня Nest Aware Plus составит $15 в месяц или $150 в год, по сравнению с $12 в месяц или $120 в год. Повышение цен уже вступило в силу для новых абонентов, в то время как существующие абоненты увидят увеличение в своем счете за ноябрь.
По заявлению Google, изменение цен обусловлено изменениями на рынке, в том числе инфляцией и налоговыми изменениями. В будущем эти изменения могут коснуться и абонентов за пределами США.