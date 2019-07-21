Ferra
Умный дом
Вчера 15:45

Подставка превратила умные часы Apple в iPod

Может заряжать их
Компания Elago представила решение для всех ностальгирующих по портативному плееру iPod Classic. Специальная подставка может превратить умные часы Apple Watch в знакомый девайс.

Подставка Elago W6 устроена простейшим образом: часы вставляются в неё в отделение сверху. В итоге получается как бы экран для iPod. Остальная часть корпуса подставки имитирует кнопки управления плеером.

Выполнен своеобразный чехол из силикона. Как утверждают создатели, он подходит для Apple Watch любых поколений и размеров. Подставка — не просто дизайнерская игрушка, она имеет и полезные функции. Способна заряжать часы, а также служить в роли будильника. Цены на Elago W6 начинаются от $15. Представлена в двух расцветках: классической белой и чёрной.

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