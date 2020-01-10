Представлен домашний робот для доставки туалетной бумаги
Робот получил название Charmin RollBot. Он может пригодиться человеку в неловкой ситуации, когда бумага в туалете закончилась. Вызвать робота можно с помощью смартфона (который, скорее всего, будет под рукой).
Помимо этого, Procter & Gamble представила новую систему для ухода за полостью рта Oral-B iO, оснащённую двигателем с магнитным приводом. Такая система может равномерно распределять энергию на концы щетинок электрической зубной щетки, создавая мягкие микровибрации.
Также компания показала «умные» подгузники Lumi от Pampers, которые могут помочь родителям понять потребности ребёнка. Ещё были представлены сетевая система ароматизации дома AIRIA, персонализированный тональный принтер для ухода за кожей Opte Precision Skincare, технология подогреваемых лезвий Heated Razor.