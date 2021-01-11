Умный дом
Сегодня 13:25
Представлены «умный» и бесконтактный унитазы
Создатели пытаются быть актуальными в пандемию
Компания Kohler на выставке CES 2021 представила несколько новых товаров для дома. Среди них — «умный» и бесконтактный унитазы.
«Умный» туалет у Kohler уже не первый. Однако новинка более дешёвая, чем предыдущие модели. Унитаз имеет сиденье с подогревом, может автоматически поднимать и опускать крышку, есть дистанционное управление. Установить такой унитаза дома можно самостоятельно. Он поступит в продажу летом по цене $3100 (около 231 тысячи рублей).
Бесконтактные унитазы стоят дешевле — $600 и $1000 (около 45 и 74 тысяч рублей). У туалета есть специальный датчик, который активирует смыв, если просто провести рукой над ним. У унитаза есть встроенные светодиоды, которые можно настраивать через приложение Kohler. Оба продукта появятся в продаже в марте.