Представлены «умный» и бесконтактный унитазы

«Умный» туалет у Kohler уже не первый. Однако новинка более дешёвая, чем предыдущие модели. Унитаз имеет сиденье с подогревом, может автоматически поднимать и опускать крышку, есть дистанционное управление. Установить такой унитаза дома можно самостоятельно. Он поступит в продажу летом по цене $3100 (около 231 тысячи рублей).

Бесконтактные унитазы стоят дешевле — $600 и $1000 (около 45 и 74 тысяч рублей). У туалета есть специальный датчик, который активирует смыв, если просто провести рукой над ним. У унитаза есть встроенные светодиоды, которые можно настраивать через приложение Kohler. Оба продукта появятся в продаже в марте.