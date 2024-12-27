Принтер отказался печатать фальшивые деньги и стал «поучать» владельца

На странице объясняется незаконный характер подделки валюты и упоминается, что воспроизведение банкнот запрещено в некоторых странах.

Пользователь, который намеревался напечатать фальшивые деньги для рождественского розыгрыша, был озадачен отказом принтера. Другие пользователи Reddit подтвердили, что подобные «проблемы» возникают уже не первый год. Некоторые вспомнили о проблемах 20−25-летней давности, а другие столкнулись с трудностями даже при попытке создать изображения фальшивых банкнот в программах по графическому дизайну.