Провайдер напомнил, как за время ремонта приспособить квартиру для лучшей интернет-связи

Первым шагом должно стать грамотное расположение розеток. Необходимо учитывать, где будут находиться рабочие зоны, бытовая техника и мультимедийные устройства. В больших квартирах желательно предусмотреть дополнительные точки для подключения роутеров, избегая крайних углов помещений. Это поможет минимизировать использование удлинителей и повысить удобство эксплуатации.

По словам Гуляева, для скрытой проводки интернета стоит использовать кабели UTP 5e, которые обеспечивают скорость до 1 Гбит/с. Их можно спрятать в плинтусах или специальных каналах, сохраняя эстетичный вид помещения. Некоторые провайдеры, такие как Дом.ру, предлагают услугу прокладки интернет-кабелей еще на этапе ремонта, что позволяет избежать вмешательства в интерьер после его завершения.

Расположение роутера играет ключевую роль в качестве интернет-соединения. Оптимальное место — центр квартиры, рядом с доступной розеткой. Для улучшения покрытия в больших квартирах можно использовать систему Mesh, которая распределяет сигнал по всей площади. Лучше заранее предусмотреть возможность подключения дополнительных точек Wi-Fi через кабель, чтобы избежать потерь скорости, отметил эксперт.

Для удобства планирования можно воспользоваться специальными приложениями, например, D-Link Wi-Fi Planner Pro. Они позволяют создать схему квартиры, учесть материалы стен и определить уровень сигнала в разных помещениях. Это поможет заранее спланировать установку дополнительных точек Wi-Fi и избежать «мертвых зон».