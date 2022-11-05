Развлекаться больше нечем: спрос россиян на умные колонки вырос на 80% в 2022 году

Продажи составили 1,35 млн штук в «М.Видео-Эльдорадо». В сети «Мегафона» за тот же период было продано на 25% больше смарт-колонок, чем за аналогичный период прошлого года. В «Ситилинке» продажи выросли на 85% в штуках, а на Ozon— на 70%.

Важно то, что умные колонки в основном производят российские компании, поэтому недостатка таких устройств нет. В топ-5 входят «Яндекс» (голосовой ассистент — «Алиса»), VK («Маруся»), Xiaomi («Маруся»), JBL («Алиса») и Sber («Салют»). Популярнее всего модели начального уровня.

Гендиректор TelecomDaily Денис Кусков считает, что интерес к умным колонкам объясним — количество развлечений сократилось в принципе. Людям теперь сложнее путешествовать, стало меньше вариантов, что посмотреть в онлайн- и обычных кинотеатрах.