Российские эксперты посоветовали не обсуждать секреты рядом с «умными» колонками

По словам представителей Роскачества, устройства интернета вещей могут нарушить и физическую, и информационную безопасность владельца, если доступ к ним получат хакеры. Дело в том, что все такие девайсы могут быть соединены в единую систему, которая связана со смартфоном и компьютером. По сути, хакеры, проникнув в систему в любом месте, смогут захватить и все остальные устройства по цепочке.

В качестве примера приводятся дающие доступ в домашнюю сеть «умные» розетки и лампочки, а также открывающий двери хакерам «умный» дом. Что касается «умных» колонок, то, по словам экспертов, нужно рассмотреть отказ от обмена записями с них с производителями. Также эксперты рекомендуют отключать устройство, если оно не используется, и не обсуждать рядом с ним конфиденциальные темы. Кроме того, не нужно привязывать к колонкам аккаунт, связанный с платёжными средствами.

Чтобы защититься, следует устанавливать надёжные пароли и двухфакторную аутентификацию. Важно использовать и антивирусные программы, и маршрутизатор VPN (Virtual Private Network). Рекомендуется регулярно обновлять программное обеспечение каждого устройства.