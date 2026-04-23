Российские инженеры создали эталонный регулятор тепла для умного дома

Главной особенностью новинки инженеры называют её визуальную целостность. Традиционно гайка крепления портит внешний вид устройства, однако в «Smart Heat 2.0» она спрятана внутри монолитного корпуса. Благодаря такому решению термоголовка выглядит как естественное продолжение стильного радиатора.

Разработчики уделили особое внимание размерам прибора. Корпус удалось сделать невероятно компактным без потери полезных функций. Многофункциональный дисплей тоже спрятан внутри, он проецирует все цифры прямо на поверхность устройства. Покупателям доступны три цвета: белый, чёрный, серебристый, плюс популярная хромированная версия для типовых интерьеров.

Устройство работает вместе с платформой умного дома «Hommyn». Пользователь может настроить автономный режим или задать интеллектуальные сценарии под свой личный ритм жизни. Управлять температурой можно через мобильное приложение вместе с популярными голосовыми помощниками. Прибор связывается с хабом по протоколу Zigbee, а заряда двух пальчиковых батареек хватает на весь долгий отопительный сезон без необходимости замены.