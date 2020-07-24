Россия потратит более 380 млрд рублей на переход на «умные» счётчики

«Россети» планирует вложить в развитие новой системы учёта электричества около 381 млрд рублей в течение десяти лет. 1 июля 2020 года уже началось массовое внедрение «умных» счётчиков.

Стоит отметить, что, по словам источника на рынке, «сумма колоссальных инвестиций "Россетей" в это направление огласке предаётся впервые». На эти деньги госкомпания внедрит 18,1 млн «умных» счётчиков.

В «Россетях» считают, что это принесёт выгоду потребителям. Они смогут оперативно получать точную информацию о потреблении электроэнергии, управлять его объёмами и стоимостью.