Умный дом
Сегодня 20:07
Россия потратит более 380 млрд рублей на переход на «умные» счётчики
Это будет происходить десять лет
Государственная компания «Россети» потратит более 380 млрд рублей на переход на «умные» счётчики. С 1 января 2022 года системы учёта электричества в стране должны строиться только на таких счётчиках.
«Россети» планирует вложить в развитие новой системы учёта электричества около 381 млрд рублей в течение десяти лет. 1 июля 2020 года уже началось массовое внедрение «умных» счётчиков.
Стоит отметить, что, по словам источника на рынке, «сумма колоссальных инвестиций "Россетей" в это направление огласке предаётся впервые». На эти деньги госкомпания внедрит 18,1 млн «умных» счётчиков.
В «Россетях» считают, что это принесёт выгоду потребителям. Они смогут оперативно получать точную информацию о потреблении электроэнергии, управлять его объёмами и стоимостью.